Все пути ведут в Доннибрук (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Donnybrook
Боевики, Драмы98 мин18+
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Сюжет
Бывший моряк по кличке Матросик в затруднительном положении — нечем кормить жену и детей. У наркодилера Ангуса тоже большие проблемы. Судьба сводит двух мужчин на турнире по боям без правил в бедном районе Дублина Доннибруке, где за сто тысяч долларов они сразятся не на жизнь, а на смерть.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Саттон
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актёр
Крис
Браунинг
- АБАктёр
Адам
Бартли
- ДХАктёр
Джеймс
Хеберт
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- МЭАктёр
Майкл
Эйджи
- ККАктёр
Кевин
Краули
- ТССценарист
Тим
Саттон
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- СУПродюсер
Стефани
Уилкокс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- СКМонтажёр
Скотт
Каммингс
- ФМКомпозитор
Фил
Моссман