Все пути ведут в Доннибрук (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший моряк по кличке Матросик в затруднительном положении — нечем кормить жену и детей. У наркодилера Ангуса тоже большие проблемы. Судьба сводит двух мужчин на турнире по боям без правил в бедном районе Дублина Доннибруке, где за сто тысяч долларов они сразятся не на жизнь, а на смерть.



Все пути ведут в Доннибрук смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.