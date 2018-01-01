Все пути ведут в Доннибрук
Wink
Фильмы
Все пути ведут в Доннибрук

Все пути ведут в Доннибрук (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Donnybrook
Боевики, Драмы98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший моряк по кличке Матросик в затруднительном положении — нечем кормить жену и детей. У наркодилера Ангуса тоже большие проблемы. Судьба сводит двух мужчин на турнире по боям без правил в бедном районе Дублина Доннибруке, где за сто тысяч долларов они сразятся не на жизнь, а на смерть.

Все пути ведут в Доннибрук смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все пути ведут в Доннибрук»

Всё