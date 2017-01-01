Все деньги мира HD
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Все деньги мира HD

Все деньги мира HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, All the Money in the World
Драмы, Криминал126 мин18+

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Сюжет

Основано на реальных событиях, развернувшихся в 1973 году. Внук самого богатого человека в мире Пол Гетти-третий похищен бандитами в Риме. Они требуют выкуп у семьи юноши, но славящийся своей скупостью Жан Пол Гетти отказывается помочь родственникам, обрекая внука на страшные мучения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все деньги мира HD»

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