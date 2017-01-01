Все деньги мира HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях, развернувшихся в 1973 году. Внук самого богатого человека в мире Пол Гетти-третий похищен бандитами в Риме. Они требуют выкуп у семьи юноши, но славящийся своей скупостью Жан Пол Гетти отказывается помочь родственникам, обрекая внука на страшные мучения.



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