Время ведьм
Wink
Фильмы
Время ведьм

Время ведьм (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Season of the Witch
Фэнтези, Боевик91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены.
Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие. Скоро рыцари осознают, их миловидная спутница действительно не человек, а исчадие ада.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время ведьм»