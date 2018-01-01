Wink
Фильмы
Время убивать
Актёры и съёмочная группа фильма «Время убивать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Время убивать»

Режиссёры

Джоэл Шумахер

Joel Schumacher
Режиссёр

Актёры

Мэттью Макконахи

Matthew McConaughey
АктёрJake Tyler Brigance
Сандра Буллок

Sandra Bullock
АктрисаEllen Roark
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрCarl Lee Hailey
Кевин Спейси

Kevin Spacey
АктёрD.A. Rufus Buckley
Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрHarry Rex Vonner
Чарльз С. Даттон

Charles S. Dutton
АктёрSheriff Ozzie Walls
Бренда Фрикер

Brenda Fricker
АктрисаEthel Twitty
Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрLucien Wilbanks
Кифер Сазерленд

Kiefer Sutherland
АктёрFreddie Lee Cobb
Патрик МакГуэн

Patrick McGoohan
АктёрJudge Omar Noose

Сценаристы

Акива Голдсман

Akiva Goldsman
Сценарист
Джон Гришэм

John Grisham
Сценарист

Продюсеры

Джон Гришэм

John Grisham
Продюсер
Хант Лоури

Hunt Lowry
Продюсер
Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер

Художники

Ричард Тойон

Richard Toyon
Художник
Ингрид Феррин

Ingrid Ferrin
Художница

Монтажёры

Уильям Стайнкамп

William Steinkamp
Монтажёр

Операторы

Питер Мензиес мл.

Peter Menzies Jr.
Оператор

Композиторы

Эллиот Голденталь

Elliot Goldenthal
Композитор