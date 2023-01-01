Воздушная тюрьма
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Воздушная тюрьма

Воздушная тюрьма (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.11997, Con Air
Боевики, Триллеры110 мин18+

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Сюжет

«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушная тюрьма»

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