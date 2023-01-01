Воздушная тюрьма (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.11997, Con Air
Боевики, Триллеры110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.
Воздушная тюрьма смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Дэнни
Трехо
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- Продюсер
Джонатан
Хенсли
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВЗАктёр дубляжа
Вячеслав
Захаров
- БСАктёр дубляжа
Борис
Соколов
- ИОАктёр дубляжа
Игорь
Окрепилов
- ЭТХудожник
Эдвард
Т. МакЭвой
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ММКомпозитор
Марк
Манчина
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин