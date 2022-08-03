Война миров (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Мы привыкли думать, что одни во Вселенной — но вдруг однажды она обернется против нас? Блокбастер Стивена Спилберга по мотивам культового романа Герберта Уэллса.
Рэй Ферриер работает крановщиком в одном из доков Нью-Йорка. Он разведен и видит своих детей только по выходным. В один из таких уикендов на Землю внезапно нападают пришельцы — и мир переворачивается с ног на голову. Подобно путешественникам-завоевателям, пришельцы уничтожают жителей планеты с помощью неизвестного оружия, перемещаясь на невероятных для человечества кораблях. Повсюду мрак и разрушение, но Рэю важно только одно — спасти семью от надвигающегося апокалипсиса. Осталось придумать, как это сделать... Сможет ли обыкновенный рабочий спасти семью и все человечество от страшной катастрофы?
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Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- МОАктриса
Миранда
Отто
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Рик
Гонсалес
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- ЛВАктёр
Ленни
Венито
- Актриса
Лиза
Энн Уолтер
- ЭРАктриса
Энн
Робинсон
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ГДСценарист
Герберт
Джордж Уэллс
- ДКПродюсер
Дэмиэн
Колье
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Пола
Вагнер
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- ЭМХудожник
Эндрю
Мензес
- ННХудожник
Норман
Ньюберри
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс