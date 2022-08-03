Война миров
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Война миров

Война миров (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, War of the Worlds
Фантастика, Боевик111 мин18+

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О фильме

Мы привыкли думать, что одни во Вселенной — но вдруг однажды она обернется против нас? Блокбастер Стивена Спилберга по мотивам культового романа Герберта Уэллса.

Рэй Ферриер работает крановщиком в одном из доков Нью-Йорка. Он разведен и видит своих детей только по выходным. В один из таких уикендов на Землю внезапно нападают пришельцы — и мир переворачивается с ног на голову. Подобно путешественникам-завоевателям, пришельцы уничтожают жителей планеты с помощью неизвестного оружия, перемещаясь на невероятных для человечества кораблях. Повсюду мрак и разрушение, но Рэю важно только одно — спасти семью от надвигающегося апокалипсиса. Осталось придумать, как это сделать... Сможет ли обыкновенный рабочий спасти семью и все человечество от страшной катастрофы?

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Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война миров»