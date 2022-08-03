Война миров (фильм, 2005) смотреть онлайн

Мы привыкли думать, что одни во Вселенной — но вдруг однажды она обернется против нас? Блокбастер Стивена Спилберга по мотивам культового романа Герберта Уэллса.



Рэй Ферриер работает крановщиком в одном из доков Нью-Йорка. Он разведен и видит своих детей только по выходным. В один из таких уикендов на Землю внезапно нападают пришельцы — и мир переворачивается с ног на голову. Подобно путешественникам-завоевателям, пришельцы уничтожают жителей планеты с помощью неизвестного оружия, перемещаясь на невероятных для человечества кораблях. Повсюду мрак и разрушение, но Рэю важно только одно — спасти семью от надвигающегося апокалипсиса. Осталось придумать, как это сделать... Сможет ли обыкновенный рабочий спасти семью и все человечество от страшной катастрофы?



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