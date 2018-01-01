Фильм Война и мир

О фильме
История нескольких дворянских семей на фоне событий в Российской империи времен Наполеоновских войн.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Олег
Табаков
- БЗАктёр
Борис
Захава
- АКАктёр
Анатолий
Кторов
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- АШАктриса
Антонина
Шуранова
- ВСАктёр
Виктор
Станицын
- Актриса
Ирина
Скобцева
- БСАктёр
Борис
Смирнов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- КГАктриса
Кира
Головко
- Актриса
Ирина
Губанова
- АБАктёр
Александр
Борисов
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ГЧАктёр
Гиули
Чохонелидзе
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- АСАктриса
Ангелина
Степанова
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Баллард
- Актёр
Николай
Рыбников
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- НТАктёр
Николай
Толкачёв
- ЕТАктриса
Елена
Тяпкина
- СЕАктёр
Сергей
Ермилов
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- МХАктёр
Михаил
Храбров
- ВБАктёр
Василий
Бадаев
- ПСАктёр
Петр
Савин
- ССАктёр
Семён
Свашенко
- ВМАктёр
Виктор
Мурганов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- АГАктёр
Алексей
Глазырин
- НХАктёр
Николай
Хрящиков
- ВПАктёр
Владимир
Приходько
- ДСАктёр
Д.
Сиваков
- НСАктёр
Н.
Сорокин
- АБАктёр
А.
Болдырев
- АДАктёр
Александр
Дегтярь
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- ИЖАктёр
Иван
Жеваго
- ГКАктриса
Галина
Кравченко
- Актёр
Николай
Гринько
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВСАктёр
В.
Софронов
- ЯГАктёр
Янис
Грантиньш
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- ТЛМонтажёр
Татьяна
Лихачева
- ЧЮОператор
Чен
Ю Лан
- АПОператор
Анатолий
Петрицкий
- АШОператор
Александр
Шеленков
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников