Сериалы
Война и мир
Актёры и съёмочная группа сериала «Война и мир»

Режиссёры

Сергей Бондарчук

Режиссёр

Актёры

Виктор Станицын

Актёр
Вячеслав Тихонов

Актёр
Борис Захава

Актёр
Людмила Савельева

Актриса
Анатолий Кторов

Актёр

Сценаристы

Лев Толстой

Сценарист
Сергей Бондарчук

Сценарист

Продюсеры

Николай Иванов

Продюсер

Художники

Саид Меняльщиков

Художник
Геннадий Мясников

Художник
Михаил Богданов

Художник

Композиторы

Вячеслав Овчинников

Композитор