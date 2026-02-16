WinkСериалыВойна и мир1-й сезон4-я серия
Война и мир (сериал, 1965) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.31965, Война и мир. Сезон 1. Серия 4
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
История нескольких дворянских семей на фоне событий в Российской империи времен Наполеоновских войн.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Бондарчук
- ВСАктёр
Виктор
Станицын
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- БЗАктёр
Борис
Захава
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- АКАктёр
Анатолий
Кторов
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- СБСценарист
Сергей
Бондарчук
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- СМХудожник
Саид
Меняльщиков
- ГМХудожник
Геннадий
Мясников
- МБХудожник
Михаил
Богданов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Овчинников