Война и мир. Сезон 1
Война и мир
1-й сезон

Война и мир (сериал, 1965) сезон 1 смотреть онлайн

9.21965, Война и мир. Сезон 1 4 серии
Драма, Мелодрама18+
О сериале

История нескольких дворянских семей на фоне событий в Российской империи времен Наполеоновских войн.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb