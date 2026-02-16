Война и мир. Сезон 1. Серия 2
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Война и мир (сериал, 1965) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.41965, Война и мир. Сезон 1. Серия 2
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История нескольких дворянских семей на фоне событий в Российской империи времен Наполеоновских войн.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb