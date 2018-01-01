Wink
Восхождение Юпитер 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение Юпитер 3D»

Режиссёры

Лана Вачовски

Lana Wachowski
Режиссёр
Лилли Вачовски

Lilly Wachowski
Режиссёр

Актёры

Ченнинг Татум

Channing Tatum
АктёрCaine Wise
Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаJupiter Jones
Шон Бин

Sean Bean
АктёрStinger Apini
Эдди Редмэйн

Eddie Redmayne
АктёрBalem Abrasax
Дуглас Бут

Douglas Booth
АктёрTitus Abrasax
Таппенс Мидлтон

Tuppence Middleton
АктрисаKalique Abrasax
Никки Амука-Бёрд

Nikki Amuka-Bird
АктрисаDiomika Tsing
Кристина Коул

Christina Cole
АктрисаGemma Chatterjee
Николас А. Ньюман

Nicholas A. Newman
АктёрNesh
Рамон Тикарам

Ramon Tikaram
АктёрPhylo Percadium

Сценаристы

Лилли Вачовски

Lilly Wachowski
Сценарист
Лана Вачовски

Lana Wachowski
Сценарист

Продюсеры

Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа

Художники

Чарли Реваи

Charlie Revai
Художник
Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Мерже Вески

Merje Veski
Художник
Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Ким Барретт

Kym Barrett
Художница

Операторы

Джон Толл

John Toll
Оператор

Композиторы

Майкл Джаккино

Michael Giacchino
Композитор