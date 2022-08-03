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Восхождение Юпитер 3D

Восхождение Юпитер 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jupiter Ascending 3D
Фантастика, Приключения122 мин12+

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О фильме

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение Юпитер 3D»