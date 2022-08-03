Восхождение Юпитер 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jupiter Ascending 3D
Фантастика, Приключения122 мин12+
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О фильме
Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение.
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Лана
Вачовски
- Режиссёр
Лилли
Вачовски
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Мила
Кунис
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актёр
Дуглас
Бут
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- ККАктриса
Кристина
Коул
- НААктёр
Николас
А. Ньюман
- РТАктёр
Рамон
Тикарам
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- Сценарист
Лана
Вачовски
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- Продюсер
Брюс
Берман
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- МСХудожник
Марк
Скратон
- МВХудожник
Мерже
Вески
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДТОператор
Джон
Толл
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино