Восход тьмы (фильм, 2007) смотреть онлайн

Красочное семейное фэнтези. Школьник Уилл Стэнтон внезапно узнает, что принадлежит к древнему роду борцов с силами тьмы. Зло вновь собирается атаковать нашу планету, и юный герой отправляется в путешествие сквозь время с целью собрать шесть элементов, способных предотвратить Апокалипсис.

