Восход тьмы (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.22007, The Seeker: The Dark Is Rising
Фэнтези, Драма94 мин18+
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О фильме
Красочное семейное фэнтези. Школьник Уилл Стэнтон внезапно узнает, что принадлежит к древнему роду борцов с силами тьмы. Зло вновь собирается атаковать нашу планету, и юный герой отправляется в путешествие сквозь время с целью собрать шесть элементов, способных предотвратить Апокалипсис.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Л. Каннингэм
- Актёр
Александр
Людвиг
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- Актёр
Джим
Пиддок
- АУАктриса
Амелия
Уорнер
- ДБАктёр
Джон
Бенжамин Хикки
- Актриса
Венди
Крюсон
- ЭЛАктриса
Эмма
Локхарт
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- СКСценарист
Сьюзэн
Купер
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ДЛПродюсер
Джаред
ЛеБофф
- АСАктёр дубляжа
Артём
Сергеев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- РАХудожница
Роксана
Александру
- ВБХудожница
Вин
Бёрнэм
- ДРМонтажёр
Джеффри
Роулэнд
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек