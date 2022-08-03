Восход тьмы
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Восход тьмы

Восход тьмы (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.22007, The Seeker: The Dark Is Rising
Фэнтези, Драма94 мин18+

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О фильме

Красочное семейное фэнтези. Школьник Уилл Стэнтон внезапно узнает, что принадлежит к древнему роду борцов с силами тьмы. Зло вновь собирается атаковать нашу планету, и юный герой отправляется в путешествие сквозь время с целью собрать шесть элементов, способных предотвратить Апокалипсис.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восход тьмы»