Фильм Волшебник (2019)
О фильме
В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- Актёр
Семён
Трескунов
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Владимир
Капустин
- ИЯАктриса
Ирина
Яковлева
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- ММСценарист
Михаил
Морсков
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- МОПродюсер
Мурад
Омаров
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АШХудожница
Анна
Шмидт
- Оператор
Денис
Першин
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов