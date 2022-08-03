Волшебник
Wink
Фильмы
Волшебник
9.12019, Волшебник
Комедия, Драма82 мин18+

Фильм Волшебник (2019)

О фильме

В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебник»