Актёры и съёмочная группа фильма «Вокруг света за 80 дней»
Режиссёры
Актёры
АктёрPassepartout / Lau Xing
Джеки ЧанJackie Chan
АктёрPhileas Fogg
Стив КуганSteve Coogan
АктрисаMonique La Roche (в титрах: Cécile De France)
Сесиль де ФрансCécile de France
АктёрLord Kelvin
Джим БродбентJim Broadbent
АктёрInspector Fix
Юэн БремнерEwen Bremner
АктрисаQueen Victoria
Кэти БейтсKathy Bates
АктёрPrince Hapi
Арнольд ШварценеггерArnold Schwarzenegger
АктёрColonel Kitchener
Иэн МакНисIan McNeice
АктрисаGeneral Fang (в титрах: Karen Joy Morris)
Карен МокKaren Mok
АктёрLord Rhodes