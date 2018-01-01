Wink
Вокруг света за 80 дней
Актёры и съёмочная группа фильма «Вокруг света за 80 дней»

Режиссёры

Фрэнк Корачи

Frank Coraci
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрPassepartout / Lau Xing
Стив Куган

Steve Coogan
АктёрPhileas Fogg
Сесиль де Франс

Cécile de France
АктрисаMonique La Roche (в титрах: Cécile De France)
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрLord Kelvin
Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрInspector Fix
Кэти Бейтс

Kathy Bates
АктрисаQueen Victoria
Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрPrince Hapi
Иэн МакНис

Ian McNeice
АктёрColonel Kitchener
Карен Мок

Karen Mok
АктрисаGeneral Fang (в титрах: Karen Joy Morris)
Роджер Хэммонд

Roger Hammond
АктёрLord Rhodes

Сценаристы

Дэвид Н. Титчер

David N. Titcher
Сценарист
Дэвид Бенулло

David Benullo
Сценарист
Жюль Верн

Jules Verne
Сценарист

Продюсеры

Филлис Алиа

Phyllis Alia
Продюсер
Билли Бадалато

Billy Badalato
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Александр Баргман

Актёр дубляжа
Татьяна Михалевкина

Актриса дубляжа
Юрий Лазарев

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Художники

Гари Фриман

Gary Freeman
Художник
Анна Б. Шеппард

Anna B. Sheppard
Художница
Джилл Азис

Jille Azis
Художница

Операторы

Фил Мейхью

Phil Meheux
Оператор

Композиторы

Тревор Джонс

Trevor Jones
Композитор
Дэвид А. Стюарт

David A. Stewart
Композитор