Воины света (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, Daybreakers
Ужасы, Фантастика93 мин18+
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Сюжет
2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососам: в условиях дефицита крови они вынуждены холить и лелеять каждую оставшуюся в живых человеческую особь — либо синтезировать за�менитель крови. Противостоять концу света пытается группа ученых, ищущая средства для борьбы с вампирами.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Спириг
- Режиссёр
Питер
Спириг
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Клаудия
Карван
- Актёр
Майкл
Дорман
- ХМАктриса
Харриет
Минто-Дэй
- ДЛАктёр
Джей
Лагаая
- ДГАктёр
Дэмиен
Гарви
- СДАктёр
Сахаж
Дамплтон
- Сценарист
Майкл
Спириг
- Сценарист
Питер
Спириг
- КБПродюсер
Крис
Браун
- ШФПродюсер
Шон
Ферст
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДЛХудожник
Джордж
Лиддл
- МПХудожник
Мэттью
Путленд
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- БНОператор
Бен
Нотт