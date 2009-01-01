Воины света (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососам: в условиях дефицита крови они вынуждены холить и лелеять каждую оставшуюся в живых человеческую особь — либо синтезировать за�менитель крови. Противостоять концу света пытается группа ученых, ищущая средства для борьбы с вампирами.



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