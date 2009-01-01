Воины света
Wink
Фильмы
Воины света

Воины света (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.72009, Daybreakers
Ужасы, Фантастика93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

2019 год. Глобальная эпидемия превратила большинство людей в вампиров, поставив человечество на грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососам: в условиях дефицита крови они вынуждены холить и лелеять каждую оставшуюся в живых человеческую особь — либо синтезировать заменитель крови. Противостоять концу света пытается группа ученых, ищущая средства для борьбы с вампирами.

Воины света смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воины света»

Всё