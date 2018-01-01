Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Власть огня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Власть огня»

Роб Боумен

Rob Bowman
Актёры

Кристиан Бэйл

Christian Bale
АктёрQuinn Abercromby
Мэттью Макконахи

Matthew McConaughey
АктёрDenton Van Zan
Изабелла Скорупко

Izabella Scorupco
АктрисаAlex Jensen
Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрCreedy
Скотт Моттер

Scott Moutter
Дэвид Кеннеди

David Kennedy
АктёрEddie Stax
Александр Сиддиг

Alexander Siddig
АктёрAjay
Нед Деннехи

Ned Dennehy
АктёрBarlow
Рори Кинэн

Rory Keenan
АктёрDevon
Теренс Мэйнард

Terence Maynard
АктёрGideon

Сценаристы

Мэтт Гринберг

Matt Greenberg
Сценарист
Грегг Шабо

Gregg Chabot
Сценарист

Продюсеры

Гари Барбер

Gary Barber
Продюсер
Роджер Бирнбаум

Roger Birnbaum
Продюсер
Лили Фини Занук

Lili Fini Zanuck
Продюсер
Ричард Д. Занук

Richard D. Zanuck
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Иэн Бэйли

Ian Bailie
Художник
Джонатан МакКинстри

Jonathan McKinstry
Художник
Алан Томкинс

Alan Tomkins
Художник
Джоан Бергин

Joan Bergin
Художница

Монтажёры

Том Ноубл

Thom Noble
Монтажёр

Операторы

Эдриан Биддл

Adrian Biddle
Оператор

Композиторы

Эд Ширмёр

Edward Shearmur
Композитор