Власть огня (фильм, 2002) смотреть онлайн

2020 год. Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, восставших из небытия из-за нелепой оплошности людей. Немногие обитатели сожжeнного дотла Лондона, среди которых — бесстрашный воин Куинн, ютятся под землeй, тщетно противостоя всe увеличивающимся ордам голодных и мстительных тварей. И лишь появление охотников на драконов под предводительством отважного Ван Зана вселяет в них надежду. Вскоре они узнают о единственном самце, продолжателе всего драконьего рода, и теперь только от Ван Зана и Куинна зависит, смогут ли они победить чудовище, чтобы спасти человечество от полного вымирания.

