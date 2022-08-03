Власть огня (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Reign of Fire
Фэнтези, Боевик97 мин12+
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О фильме
2020 год. Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, восставших из небытия из-за нелепой оплошности людей. Немногие обитатели сожжeнного дотла Лондона, среди которых — бесстрашный воин Куинн, ютятся под землeй, тщетно противостоя всe увеличивающимся ордам голодных и мстительных тварей. И лишь появление охотников на драконов под предводительством отважного Ван Зана вселяет в них надежду. Вскоре они узнают о единственном самце, продолжателе всего драконьего рода, и теперь только от Ван Зана и Куинна зависит, смогут ли они победить чудовище, чтобы спасти человечество от полного вымирания.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- ИСАктриса
Изабелла
Скорупко
- Актёр
Джерард
Батлер
- СМАктёр
Скотт
Моттер
- ДКАктёр
Дэвид
Кеннеди
- АСАктёр
Александр
Сиддиг
- Актёр
Нед
Деннехи
- РКАктёр
Рори
Кинэн
- ТМАктёр
Теренс
Мэйнард
- МГСценарист
Мэтт
Гринберг
- ГШСценарист
Грегг
Шабо
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ЛФПродюсер
Лили
Фини Занук
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИБХудожник
Иэн
Бэйли
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр