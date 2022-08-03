Власть огня
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Власть огня

Власть огня (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Reign of Fire
Фэнтези, Боевик97 мин12+

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О фильме

2020 год. Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, восставших из небытия из-за нелепой оплошности людей. Немногие обитатели сожжeнного дотла Лондона, среди которых — бесстрашный воин Куинн, ютятся под землeй, тщетно противостоя всe увеличивающимся ордам голодных и мстительных тварей. И лишь появление охотников на драконов под предводительством отважного Ван Зана вселяет в них надежду. Вскоре они узнают о единственном самце, продолжателе всего драконьего рода, и теперь только от Ван Зана и Куинна зависит, смогут ли они победить чудовище, чтобы спасти человечество от полного вымирания.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Власть огня»