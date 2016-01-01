Великолепная семерка (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, The Magnificent Seven
Боевики, Приключения127 мин18+
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Сюжет
Семеро отважных искателей приключений встают на защиту жителей маленького городка, угнетаемого бандой грабителей.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Ли
Бён-хон
- Актёр
Мануэль
Рульфо
- МСАктёр
Мартин
Сенсмейер
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- Сценарист
Акира
Куросава
- СХСценарист
Синобу
Хасимото
- ХОСценарист
Хидэо
Огуни
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер