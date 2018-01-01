Wink
Великий Бак Ховард
Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Бак Ховард»

Актёры

Джон Малкович

John Malkovich
АктёрBuck Howard
Колин Хэнкс

Colin Hanks
АктёрTroy Gable
Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаValerie Brennan
Рики Джей

Ricky Jay
АктёрGil Bellamy
Стив Зан

Steve Zahn
АктёрKenny
Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрMr. Gable
Гриффин Данн

Griffin Dunne
АктёрJonathan Finerman
Дебра Монк

Debra Monk
АктрисаDoreen
Адам Скотт

Adam Scott
АктёрAlan Berkman
Патрик Фишлер

Patrick Fischler
АктёрMichael Perry

Продюсеры

Гари Гетцман

Gary Goetzman
Продюсер
Том Хэнкс

Tom Hanks
Продюсер
Марвин В. Акуна

Marvin V. Acuna
Продюсер

Монтажёры

Майрон И. Керстайн

Myron Kerstein
Монтажёр

Операторы

Так Фудзимото

Tak Fujimoto
Оператор

Композиторы

Блейк Нили

Blake Neely
Композитор