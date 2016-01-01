Великая стена (фильм, 2016) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Великая стена» — фэнтезийный боевик, в котором Мэтт Деймон спасает мир от орды рептилоидов, прилетевших на Землю на зеленом метеорите.
В начале XI века группа европейских и арабских путешественников отправляется в Китай, чтобы украсть секрет изготовления мощнейшего оружия того времени — черного пороха. Неожиданно для себя авантюристы оказываются в центре битвы за судьбу нашей планеты. С одной стороны — воины, удерживающие Великую китайскую стену. С другой — агрессивные и чрезвычайно опасные зеленокожие монстры Таоте, которые раз в 60 лет штурмуют это укрепление. Если оборона падет, человечеству придет конец. Ирландец Уильям Гэрин не может пропустить такое событие и теперь готов плечом к плечу биться рядом с теми, кого еще недавно хотел обокрасть.
Оживающие на ваших глазах древние китайские легенды, масштабные батальные сцены и невероятный ритм повествования — смотреть «Великая стена» стоит тем, кто любит зрелищные и прямолинейные боевики без лишних сантиментов.
Рейтинг
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- ЦТАктриса
Цзин
Тянь
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Энди
Лау
- Актёр
Педро
Паскаль
- ЧХАктёр
Чжан
Ханьюй
- ЛАктёр
Лухан
- КЛАктёр
Кенни
Линь
- ЭПАктёр
Эдди
Пэн
- ХСАктёр
Хуан
Сюань
- Сценарист
Тони
Гилрой
- МБСценарист
Макс
Брукс
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- ПЛПродюсер
Питер
Лоэр
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЧХудожник
Джо
Челли
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- Композитор
Рамин
Джавади