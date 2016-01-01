Великая стена (фильм, 2016) смотреть онлайн

Фильм «Великая стена» — фэнтезийный боевик, в котором Мэтт Деймон спасает мир от орды рептилоидов, прилетевших на Землю на зеленом метеорите.



В начале XI века группа европейских и арабских путешественников отправляется в Китай, чтобы украсть секрет изготовления мощнейшего оружия того времени — черного пороха. Неожиданно для себя авантюристы оказываются в центре битвы за судьбу нашей планеты. С одной стороны — воины, удерживающие Великую китайскую стену. С другой — агрессивные и чрезвычайно опасные зеленокожие монстры Таоте, которые раз в 60 лет штурмуют это укрепление. Если оборона падет, человечеству придет конец. Ирландец Уильям Гэрин не может пропустить такое событие и теперь готов плечом к плечу биться рядом с теми, кого еще недавно хотел обокрасть.



Оживающие на ваших глазах древние китайские легенды, масштабные батальные сцены и невероятный ритм повествования — смотреть «Великая стена» стоит тем, кто любит зрелищные и прямолинейные боевики без лишних сантиментов.

