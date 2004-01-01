Вечное сияние чистого разума (фильм, 2004) смотреть онлайн

Джоэл уже давно погряз в унылой и серой обыденности, но однажды вместо привычного рабочего маршрута мужчина садится в электричку и движется в совершенно незнакомом направлении. Герой оказывается у моря и замечает на песчаном берегу девушку с ярким цветом волос. Случайное знакомство с ней в электричке перерастает в прочную связь. Совсем скоро Джоэл поймет, что давно знает Клементину. Более того — они были парой.



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