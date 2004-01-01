Вечное сияние чистого разума
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Вечное сияние чистого разума

Вечное сияние чистого разума (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Мелодрамы, Драмы103 мин18+

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О фильме

Джоэл уже давно погряз в унылой и серой обыденности, но однажды вместо привычного рабочего маршрута мужчина садится в электричку и движется в совершенно незнакомом направлении. Герой оказывается у моря и замечает на песчаном берегу девушку с ярким цветом волос. Случайное знакомство с ней в электричке перерастает в прочную связь. Совсем скоро Джоэл поймет, что давно знает Клементину. Более того — они были парой.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечное сияние чистого разума»