Вечное сияние чистого разума (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Мелодрамы, Драмы103 мин18+
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О фильме
Джоэл уже давно погряз в унылой и серой обыденности, но однажды вместо привычного рабочего маршрута мужчина садится в электричку и движется в совершенно незнакомом направлении. Герой оказывается у моря и замечает на песчаном берегу девушку с ярким цветом волос. Случайное знакомство с ней в электричке перерастает в прочную связь. Совсем скоро Джоэл поймет, что давно знает Клементину. Более того — они были парой.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драмы, Мелодрамы
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Гондри
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Томас
Джей Райан
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- Актёр
Дэвид
Кросс
- ДРАктёр
Джерри
Роберт Бирн
- ЧКСценарист
Чарли
Кауфман
- Сценарист
Мишель
Гондри
- ПБСценарист
Пьер
Бисмут
- ЖБПродюсер
Жорж
Берманн
- Продюсер
Энтони
Брегман
- Продюсер
Дэвид
Л. Бушелл
- Продюсер
Стив
Голин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДСХудожник
Дэвид
Стейн
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон