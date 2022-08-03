В тылу врага (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.62001, Behind Enemy Lines
Боевик, Триллер101 мин18+
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О фильме
Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, оказывается в тылу врага, который хочет уничтожить шпиона. Адмирал Рейгарт, его командир, рискуя своей карьерой, решает нарушить все правила и организовать спасательную операцию, чтобы вернуть своего ученика…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мур
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Джин
Хэкмен
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- ЧМАктёр
Чарльз
Малик Уитфилд
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- ОКАктёр
Олек
Крупа
- Актёр
Владимир
Машков
- МИАктёр
Марко
Игонда
- ЭПАктёр
Эял
Поделл
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- Продюсер
Джон
Дэвис
- СОПродюсер
Стефани
Остин
- АБПродюсер
Алекс
Блум
- Продюсер
Вик
Годфри
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- ПЛХудожник
Патрик
Ламб
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис