В тылу врага (фильм, 2001) смотреть онлайн

Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, оказывается в тылу врага, который хочет уничтожить шпиона. Адмирал Рейгарт, его командир, рискуя своей карьерой, решает нарушить все правила и организовать спасательную операцию, чтобы вернуть своего ученика…

