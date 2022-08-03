В тылу врага
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В тылу врага

В тылу врага (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.62001, Behind Enemy Lines
Боевик, Триллер101 мин18+

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О фильме

Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, оказывается в тылу врага, который хочет уничтожить шпиона. Адмирал Рейгарт, его командир, рискуя своей карьерой, решает нарушить все правила и организовать спасательную операцию, чтобы вернуть своего ученика…

Страна
США
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В тылу врага»