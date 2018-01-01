Wink
Фильмы
В поисках галактики
Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках галактики»

Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках галактики»

Режиссёры

Дин Паризо

Дин Паризо

Dean Parisot
Режиссёр

Актёры

Тим Аллен

Тим Аллен

Tim Allen
АктёрJason Nesmith
Сигурни Уивер

Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаGwen DeMarco
Алан Рикман

Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрAlexander Dane
Тони Шэлуб

Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрFred Kwan
Сэм Рокуэлл

Сэм Рокуэлл

Sam Rockwell
АктёрGuy Fleegman
Дэрил Митчелл

Дэрил Митчелл

Daryl Mitchell
АктёрTommy Webber
Энрико Колантони

Энрико Колантони

Enrico Colantoni
АктёрMathesar
Робин Сакс

Робин Сакс

Robin Sachs
АктёрSarris
Патрик Брин

Патрик Брин

Patrick Breen
АктёрQuellek
Мисси Пайл

Мисси Пайл

Missi Pyle
АктрисаLaliari

Сценаристы

Роберт Гордон

Роберт Гордон

Robert Gordon
Сценарист
Дэвид Ховард

Дэвид Ховард

David Howard
Сценарист

Продюсеры

Марк Джонсон

Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер
Чарльз Невирт

Чарльз Невирт

Charles Newirth
Продюсер
Элизабет Кантильон

Элизабет Кантильон

Elizabeth Cantillon
Продюсер
Аллегра Клегг

Аллегра Клегг

Allegra Clegg
Продюсер

Художники

Альберт Вольски

Альберт Вольски

Albert Wolsky
Художник

Монтажёры

Дон Циммерман

Дон Циммерман

Don Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Ежи Зелиньский

Ежи Зелиньский

Jerzy Zielinski
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор