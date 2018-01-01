В поисках галактики (фильм, 1999) смотреть онлайн

Фантастическо-приключенческий фильм «В поисках Галактики» с участием таких знаменитых актеров, как Сигурни Уивер, Алан Рикман и Сэм Рокуэлл вышел на экраны в 1999 году. Фильм представляет собой пародию на популярный во всем мире американский сериал «Стартрек»

На протяжении 18 лет вся Америка, не отрываясь от экранов телевизоров, следила за событиями популярного сериала «В поисках Галактики». За это время актеры сериала стали настоящими героями страны, кумирами миллионов девушек и юношей. Но по причине низких рейтингов трансляцию сериала прекращают, а всю труппу распускают. Актеры остаются без работы. Их слава постепенно проходит. Их мало кто узнает на улице, и никто не просит автографы. Лишь один из них верит в свою популярность – «командир» звездного экипажа Джейсон (Тим Аллен).

Однажды к Джейсону подходит некто загримированный под инопланетянина и просит помочь в решении проблемы. Джейсон, не раздумывая, соглашается и набирает свою «команду» – актеров, снимавшихся с ним в сериале. Каково же было их удивление, когда оказывается, что пришельцы – настоящие. Команде предстоит важное задание – спасти планету от монстра Сарриса. Актеры с храбростью и бесстрашием вступают в захватывающую космическую битву.

Этот фильм – один из лучших примеров фантастической комедии-пародии на популярные сериалы про межгалактические приключения. Тонкий американский юмор, потрясающая режиссерская работа Дина Паризо и великолепная игра актеров сделали фильм смешным и интересным.

