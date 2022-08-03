В долине Эла (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.42007, In the Valley of Elah
Драма, Криминал116 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Пол
Хаггис
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Джеймс
Франко
- БКАктёр
Барри
Корбин
- Актёр
Джош
Бролин
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- УЧАктёр
Уэс
Чэтэм
- ДМАктёр
Джейк
МакЛафлин
- Сценарист
Пол
Хаггис
- Сценарист
Марк
Боал
- Продюсер
Пол
Хаггис
- ПВПродюсер
Патрик
Вахсбергер
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Морозов
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем