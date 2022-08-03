В долине Эла
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В долине Эла

В долине Эла (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.42007, In the Valley of Elah
Драма, Криминал116 мин18+

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О фильме

Фильм повествует об офицере, чей сын-солдат немотивированно отправляется в самоволку вскоре после возвращения в Штаты из Ирака, и исчезает без следа. Местный полицейский детектив берется помочь офицеру в расследовании…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В долине Эла»