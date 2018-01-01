Wink
В долине Эла
Актёры и съёмочная группа фильма «В долине Эла»

Режиссёры

Пол Хаггис

Paul Haggis
Режиссёр

Актёры

Томми Ли Джонс

Tommy Lee Jones
АктёрHank Deerfield
Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаDet. Emily Sanders
Джейсон Патрик

Jason Patric
АктёрLt. Kirklander
Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаJoan Deerfield
Джеймс Франко

James Franco
АктёрSgt. Dan Carnelli
Барри Корбин

Barry Corbin
АктёрArnold Bickman
Джош Бролин

Josh Brolin
АктёрChief Buchwald
Фрэнсис Фишер

Frances Fisher
АктрисаEvie
Уэс Чэтэм

Wes Chatham
АктёрCorporal Steve Penning
Джейк МакЛафлин

Jake McLaughlin
АктёрSpc. Gordon Bonner

Сценаристы

Пол Хаггис

Paul Haggis
Сценарист
Марк Боал

Mark Boal
Сценарист

Продюсеры

Пол Хаггис

Paul Haggis
Продюсер
Патрик Вахсбергер

Patrick Wachsberger
Продюсер

Актёры дубляжа

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Юрий Брежнев

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Александр Морозов

Актёр дубляжа

Художники

Грегори С. Хупер

Gregory S. Hooper
Художник

Операторы

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор