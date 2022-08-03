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Успеть за 30 минут

Успеть за 30 минут (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, 30 Minutes or Less
Боевик, Криминал79 мин18+

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О фильме

Безбашенная парочка бандитов похищает Ника с целью заставить его ограбить банк. Ник понимает, что ему никак не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета. Вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Успеть за 30 минут»