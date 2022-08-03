Безбашенная парочка бандитов похищает Ника с целью заставить его ограбить банк. Ник понимает, что ему никак не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета. Вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом.

