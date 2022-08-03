Успеть за 30 минут (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, 30 Minutes or Less
Боевик, Криминал79 мин18+
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О фильме
Безбашенная парочка бандитов похищает Ника с целью заставить его ограбить банк. Ник понимает, что ему никак не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета. Вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Рубен
Фляйшер
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Азиз
Ансари
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актриса
Дилшад
Вадсариа
- Актёр
Майкл
Пенья
- БКАктриса
Бьянка
Кэйлик
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- СДАктёр
Сэм
Джонстон
- ДФАктёр
Джек
Фоли
- МССценарист
Мэттью
Салливан
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- Продюсер
Моника
Левинсон
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДХОператор
Джесс
Холл
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон