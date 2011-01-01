Упражнения в прекрасном
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Упражнения в прекрасном

Упражнения в прекрасном (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Упражнения в прекрасном
Комедии92 мин18+

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Сюжет

Трое опытных актeров, студентка театрального ВУЗа и администратор труппы отправляются на гастроли. Впереди бесчисленные букеты, опостылевшие репетиции, надоедливые фанаты, противостояние талантов, гонораров и характеров, алкогольные вечера и бесконечные размышления о жизни и творчестве.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Упражнения в прекрасном»

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