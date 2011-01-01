Упражнения в прекрасном (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Трое опытных актeров, студентка театрального ВУЗа и администратор труппы отправляются на гастроли. Впереди бесчисленные букеты, опостылевшие репетиции, надоедливые фанаты, противостояние талантов, гонораров и характеров, алкогольные вечера и бесконечные размышления о жизни и творчестве.



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