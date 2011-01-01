Упражнения в прекрасном (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Упражнения в прекрасном
Комедии92 мин18+
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Сюжет
Трое опытных актeров, студентка театрального ВУЗа и администратор труппы отправляются на гастроли. Впереди бесчисленные букеты, опостылевшие репетиции, надоедливые фанаты, противостояние талантов, гонораров и характеров, алкогольные вечера и бесконечные размышления о жизни и творчестве.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Ксения
Радченко
- Актёр
Павел
Савинков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ДОАктёр
Дмитрий
Осинцев
- АЕАктёр
Александр
Евдокимов
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- Сценарист
Гоша
Куценко
- Сценарист
Константин
Юшкевич
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Гоша
Куценко
- Продюсер
Константин
Юшкевич
- Продюсер
Виктор
Шамиров
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- ДККомпозитор
Дмитрий
Катханов