Универсальный солдат 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Настоящее время. Программа «Unisol» по-прежнему актуальна и снова введена в эксплуатацию. Давним и непримиримым врагам времeн Вьетнамской войны Эндрю Скотту и Люку Деверо суждено встретиться в очередной раз, дабы продолжить своe извечное противостояние и нескончаемую борьбу.

