Универсальный солдат 4

Универсальный солдат 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Universal Soldier: Day of Reckoning
Ужасы, Боевик108 мин18+

О фильме

Настоящее время. Программа «Unisol» по-прежнему актуальна и снова введена в эксплуатацию. Давним и непримиримым врагам времeн Вьетнамской войны Эндрю Скотту и Люку Деверо суждено встретиться в очередной раз, дабы продолжить своe извечное противостояние и нескончаемую борьбу.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

