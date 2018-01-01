Wink
Фильмы
Умри, но не сейчас
Актёры и съёмочная группа фильма «Умри, но не сейчас»

Актёры и съёмочная группа фильма «Умри, но не сейчас»

Режиссёры

Ли Тамахори

Ли Тамахори

Lee Tamahori
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрJames Bond
Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаJinx Johnson
Тоби Стивенс

Тоби Стивенс

Toby Stephens
АктёрGustav Graves
Розамунд Пайк

Розамунд Пайк

Rosamund Pike
АктрисаMiranda Frost
Рик Юн

Рик Юн

Rick Yune
АктёрZao
Джуди Денч

Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаM
Джон Клиз

Джон Клиз

John Cleese
АктёрQ
Майкл Мэдсен

Майкл Мэдсен

Michael Madsen
АктёрDamian Falco
Уилл Юн Ли

Уилл Юн Ли

Will Yun Lee
АктёрColonel Moon
Кеннет Цан

Кеннет Цан

Kenneth Tsang
АктёрGeneral Moon

Сценаристы

Нил Пёрвис

Нил Пёрвис

Neal Purvis
Сценарист
Роберт Уэйд

Роберт Уэйд

Robert Wade
Сценарист
Ян Флеминг

Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Барбара Брокколи

Барбара Брокколи

Barbara Broccoli
Продюсер
Майкл Дж. Уилсон

Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Продюсер
Каллум МакДугалл

Каллум МакДугалл

Callum McDougall
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Анжелика Неволина

Анжелика Неволина

Актриса дубляжа
Ян Цапник

Ян Цапник

Актёр дубляжа
Дарья Юргенс

Дарья Юргенс

Актриса дубляжа
Сергей Дьячков

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа

Художники

Джеймс Хэмбридж

Джеймс Хэмбридж

James Hambidge
Художник
Марк Харрис

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Саймон Ламонт

Саймон Ламонт

Simon Lamont
Художник
Стивен Скотт

Стивен Скотт

Stephen Scott
Художник
Алан Томкинс

Алан Томкинс

Alan Tomkins
Художник
Нил Ламонт

Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник
Линди Хемминг

Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница

Монтажёры

Кристиан Вагнер

Кристиан Вагнер

Christian Wagner
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор