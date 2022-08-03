Умри, но не сейчас
Wink
Фильмы
Умри, но не сейчас

Умри, но не сейчас (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.02002, Die Another Day
Боевик, Триллер127 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На этот раз Джеймс Бонд в глубокой конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после чего Бонд оказывается за решеткой. 007 сумел выбраться из плена, однако вскоре ему вновь приходится вступить в противоборство со своими корейскими «друзьями».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Умри, но не сейчас»