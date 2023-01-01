Умница Уилл Хантинг (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Уилл Хантинг — 20-летний парень, который никогда не верил в себя и собственные силы. Несмотря на то, что он вырос в неблагополучной среде и постоянно подвергался издевкам, ему удалось встретиться со светилом мировой математики Джеральдом Ламбо. Профессор удивляется способностям Уилла, которы�й с легкостью решает любые алгебраические задачи, и сразу же берет парня под свою опеку.



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