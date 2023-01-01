Умница Уилл Хантинг (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.61997, Good Will Hunting
Драмы, Мелодрамы121 мин18+
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Сюжет
Уилл Хантинг — 20-летний парень, который никогда не верил в себя и собственные силы. Несмотря на то, что он вырос в неблагополучной среде и постоянно подвергался издевкам, ему удалось встретиться со светилом мировой математики Джеральдом Ламбо. Профессор удивляется способностям Уилла, которы�й с легкостью решает любые алгебраические задачи, и сразу же берет парня под свою опеку.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Коул
Хаузер
- СУАктёр
Скотт
Уильям Уинтерс
- ДМАктёр
Джон
Майтон
- РМАктриса
Рэйчел
Маджоровски
- Сценарист
Мэтт
Дэймон
- Сценарист
Бен
Аффлек
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- Продюсер
Су
Армстронг
- Продюсер
Джон
Гордон
- Продюсер
Крис
Мур
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман