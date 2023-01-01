Умница Уилл Хантинг
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Умница Уилл Хантинг

Умница Уилл Хантинг (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.61997, Good Will Hunting
Драмы, Мелодрамы121 мин18+

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Сюжет

Уилл Хантинг — 20-летний парень, который никогда не верил в себя и собственные силы. Несмотря на то, что он вырос в неблагополучной среде и постоянно подвергался издевкам, ему удалось встретиться со светилом мировой математики Джеральдом Ламбо. Профессор удивляется способностям Уилла, который с легкостью решает любые алгебраические задачи, и сразу же берет парня под свою опеку.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Умница Уилл Хантинг»

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