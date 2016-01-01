Уиджи. Проклятие доски дьявола
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Уиджи. Проклятие доски дьявола

Уиджи. Проклятие доски дьявола (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.42016, Ouija: Origin of Evil
Ужасы94 мин18+

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Сюжет

Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка…

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Информация

Страна
Япония, США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уиджи. Проклятие доски дьявола»

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