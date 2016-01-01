Уиджи. Проклятие доски дьявола (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.42016, Ouija: Origin of Evil
Ужасы94 мин18+
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Сюжет
Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка…
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Майк
Флэнаган
- �АБАктриса
Анналиса
Бассо
- Актриса
Элизабет
Ризер
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- Актёр
Генри
Томас
- ПМАктёр
Паркер
Мак
- ХЧАктриса
Холли
Чарлтон
- АДАктриса
Алексис
Дж. Залл
- Актёр
Даг
Джонс
- КСАктриса
Кейт
Сигел
- СААктёр
Сэм
Андерсон
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- ДХСценарист
Джефф
Ховард
- ДССценарист
Джульетт
Сноуден
- СУСценарист
Стайлз
Уайт
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- СДПродюсер
Стивен
Дэвис
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- Монтажёр
Майк
Флэнаган
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри