Уиджи. Проклятие доски дьявола (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка…



Уиджи см�отреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.