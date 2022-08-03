Убийство священного оленя HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Killing of a Sacred Deer
Триллер, Фэнтези115 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- ССАктёр
Санни
Сулджик
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДДАктриса
Денис
Даль Вера
- БДАктёр
Барри
Дж. Бернсон
- Сценарист
Йоргос
Лантимос
- ЭФСценарист
Эфтимис
Филиппу
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- Продюсер
Йоргос
Лантимос
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис