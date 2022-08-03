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Убийство священного оленя HD

Убийство священного оленя HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Killing of a Sacred Deer
Триллер, Фэнтези115 мин18+

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О фильме

Жизнь хирурга Стивена была вполне обычной, пока он не познакомился с подростком Мартином. Юноша предрекает семье доктора страшное будущее, если, конечно, он не решится на не менее страшную жертву.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство священного оленя HD»