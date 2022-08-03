Убийство на 100 миллионов (фильм, 2013) смотреть онлайн

В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подозрение в организации взрыва и пропаже 100 миллионов падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой мотив сделать это.

