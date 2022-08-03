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Убийство на 100 миллионов

Убийство на 100 миллионов (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Убийство на 100 миллионов
Детектив107 мин12+

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О фильме

В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подозрение в организации взрыва и пропаже 100 миллионов падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой мотив сделать это.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.4 КиноПоиск