Убийство на 100 миллионов (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Убийство на 100 миллионов
Детектив107 мин12+
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О фильме
В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подозрение в организации взрыва и пропаже 100 миллионов падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой мотив сделать это.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- РМРежиссёр
Роман
Мушегян
- ОШАктёр
Олег
Шкловский
- Актриса
Алёна
Яковлева
- МРАктёр
Михаил
Ремизов
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- СЭАктёр
Станислав
Эрклиевский
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Роман
Полянский
- МААктриса
Мария
Антипп
- БЭАктёр
Борис
Эстрин
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- АОПродюсер
Александр
Оганезов
- СТОператор
Сурен
Тадевосян