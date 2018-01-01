Wink
Фильмы
У зеркала два лица
Актёры и съёмочная группа фильма «У зеркала два лица»

Актёры и съёмочная группа фильма «У зеркала два лица»

Режиссёры

Барбра Стрейзанд

Режиссёр

Актёры

Барбра Стрейзанд

АктрисаRose Morgan
Джефф Бриджес

АктёрGregory Larkin
Лорен Бэколл

АктрисаHannah Morgan
Джордж Сигал

АктёрHenry Fine
Мими Роджерс

АктрисаClaire
Пирс Броснан

АктёрAlex
Бренда Ваккаро

АктрисаDoris
Остин Пендлтон

АктёрBarry
Эль Макферсон

АктрисаCandy
Али Марш

АктрисаFirst Girl Student

Сценаристы

Андре Кайат

Сценарист
Жерар Ури

Сценарист

Продюсеры

Арнон Милчен

Продюсер
Барбра Стрейзанд

Продюсер
Кис Кормэн

Продюсер
Рональд Л. Швари

Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Ирина Губанова

Актриса дубляжа
Игорь Ясулович

Актёр дубляжа
Алёна Ивченко

Актриса дубляжа

Художники

Теони В. Элдридж

Художница

Монтажёры

Джефф Вернер

Монтажёр

Операторы

Анджей Бартковяк

Оператор
Данте Спинотти

Оператор

Композиторы

Марвин Хэмлиш

Композитор