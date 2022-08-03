Грегори Ларкин — скучный преподаватель математики в Колумбийском университете. Отношения с противоположным полом у него никогда особенно не складывались, и знакомство со скромной коллегой, литераторшей Роуз Морган, вскоре перерастает в брак. Неудовлетворенная личной жизнью женщина идет на эксперимент: когда муж уезжает читать курс лекций, Роуз активно начинает заниматься собой, превращаясь из замухрышки в эффектную красавицу.

