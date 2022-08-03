У зеркала два лица
Wink
Фильмы
У зеркала два лица

У зеркала два лица (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.61996, The Mirror Has Two Faces
Драма, Комедия121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Грегори Ларкин — скучный преподаватель математики в Колумбийском университете. Отношения с противоположным полом у него никогда особенно не складывались, и знакомство со скромной коллегой, литераторшей Роуз Морган, вскоре перерастает в брак. Неудовлетворенная личной жизнью женщина идет на эксперимент: когда муж уезжает читать курс лекций, Роуз активно начинает заниматься собой, превращаясь из замухрышки в эффектную красавицу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «У зеркала два лица»