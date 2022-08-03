У зеркала два лица (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.61996, The Mirror Has Two Faces
Драма, Комедия121 мин18+
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О фильме
Грегори Ларкин — скучный преподаватель математики в Колумбийском университете. Отношения с противоположным полом у него никогда особенно не складывались, и знакомство со скромной коллегой, литераторшей Роуз Морган, вскоре перерастает в брак. Неудовлетворенная личной жизнью женщина идет на эксперимент: когда муж уезжает читать курс лекций, Роуз активно начинает заниматься собой, превращаясь из замухрышки в эффектную красавицу.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БСРежиссёр
Барбра
Стрейзанд
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- Актёр
Пирс
Броснан
- БВАктриса
Бренда
Ваккаро
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- ЭМАктриса
Эль
Макферсон
- АМАктриса
Али
Марш
- АКСценарист
Андре
Кайат
- ЖУСценарист
Жерар
Ури
- Продюсер
Арнон
Милчен
- БСПродюсер
Барбра
Стрейзанд
- ККПродюсер
Кис
Кормэн
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ТВХудожница
Теони
В. Элдридж
- ДВМонтажёр
Джефф
Вернер
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- МХКомпозитор
Марвин
Хэмлиш