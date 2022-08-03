Царь скорпионов (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Пустыня не прощает слабых. Фильм «Царь скорпионов» — фэнтезийный боевик в антураже Древнего Египта и с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Задолго до постройки знаменитых египетских пирамид Египтом правил жестокий правитель Мемнон. Мечтал он одновременно о великом и банальном — захватить весь мир, опираясь на пророчества загадочной колдуньи Кассандры. Остановить тирана под силу только могучему воину, такому как Метаес. Но легким это задание не будет. Мужчина отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы, магия и, разумеется, чары обворожительной Кассандры.
Картина режиссера Чака Рассела напоминает: даже обычный наемник может стать легендой. Любителям приключенческих фильмов о бесстрашных воинах, умных женщинах и коварных злодеях смотреть «Царь скорпионов» будет особенно интересно.
Рейтинг
- ЧРРежиссёр
Чак
Рассел
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- СБАктёр
Стивен
Брэнд
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- КХАктриса
Келли
Ху
- Актёр
Бернард
Хилл
- Актёр
Грант
Хеслов
- Актёр
Питер
Фачинелли
- РМАктёр
Ральф
Мёллер
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- РРАктёр
Роджер
Рис
- ДХСценарист
Дэвид
Хэйтер
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- ДХСценарист
Джонатан
Хейлс
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- Продюсер
Стивен
Соммерс
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Георгий
Мартиросян
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни