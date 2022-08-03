Царь скорпионов (фильм, 2002) смотреть онлайн

Пустыня не прощает слабых. Фильм «Царь скорпионов» — фэнтезийный боевик в антураже Древнего Египта и с Дуэйном Джонсоном в главной роли.



Задолго до постройки знаменитых египетских пирамид Египтом правил жестокий правитель Мемнон. Мечтал он одновременно о великом и банальном — захватить весь мир, опираясь на пророчества загадочной колдуньи Кассандры. Остановить тирана под силу только могучему воину, такому как Метаес. Но легким это задание не будет. Мужчина отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы, магия и, разумеется, чары обворожительной Кассандры.



Картина режиссера Чака Рассела напоминает: даже обычный наемник может стать легендой. Любителям приключенческих фильмов о бесстрашных воинах, умных женщинах и коварных злодеях смотреть «Царь скорпионов» будет особенно интересно.

