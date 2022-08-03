Царь скорпионов
Wink
Фильмы
Царь скорпионов

Царь скорпионов (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.22002, The Scorpion King
Фэнтези, Приключения87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пустыня не прощает слабых. Фильм «Царь скорпионов» — фэнтезийный боевик в антураже Древнего Египта и с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Задолго до постройки знаменитых египетских пирамид Египтом правил жестокий правитель Мемнон. Мечтал он одновременно о великом и банальном — захватить весь мир, опираясь на пророчества загадочной колдуньи Кассандры. Остановить тирана под силу только могучему воину, такому как Метаес. Но легким это задание не будет. Мужчина отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы, магия и, разумеется, чары обворожительной Кассандры.

Картина режиссера Чака Рассела напоминает: даже обычный наемник может стать легендой. Любителям приключенческих фильмов о бесстрашных воинах, умных женщинах и коварных злодеях смотреть «Царь скорпионов» будет особенно интересно.

Страна
Бельгия, США, Германия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Царь скорпионов»