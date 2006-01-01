Тройной форсаж: Токийский Дрифт (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.42006, The Fast and the Furious: Tokyo Drift
Боевики, Триллеры99 мин18+
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Сюжет
Шон Босуэлл — одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу — профессиональному военному, который служит на военной базе в Японии.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Лукас
Блэк
- ШМАктёр
Шэд
Мосс
- СГАктёр
Сон
Ган
- БТАктёр
Брайан
Ти
- НКАктриса
Натали
Келли
- БГАктёр
Брайан
Гудман
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ККАктриса
Кэйко
Китагава
- СТАктёр
Сонни
Тиба
- Актёр
Леонардо
Нам
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Райан
Кавана
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер