Тройной форсаж: Токийский Дрифт
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Тройной форсаж: Токийский Дрифт

Тройной форсаж: Токийский Дрифт (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.42006, The Fast and the Furious: Tokyo Drift
Боевики, Триллеры99 мин18+

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Сюжет

Шон Босуэлл — одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу — профессиональному военному, который служит на военной базе в Японии.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тройной форсаж: Токийский Дрифт»

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