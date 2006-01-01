Тройной форсаж: Токийский Дрифт (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Шон Босуэлл — одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу — профессиональному военному, который служит на военной базе в Японии.



Тройной форсаж: Токийский Дрифт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.