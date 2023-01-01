Биография

Леонардо Нам — австралийский актер. Родился в Буэнос-Айресе 5 ноября 1979 года. После переезда из Аргентины в Австралию будущий актер учился в технической школе, затем поступил в университет, где изучал архитектуру. Юноша мечтал стать актером, поэтому в 19 лет уехал в Нью-Йорк, где поступил в HB Studio и осваивал актерское мастерство у Уильяма Кардена и Остина Пендлтона. Первое время Леонардо Нам работал официантом, параллельно сыграв пару ролей в кино. Прорывом стала кинолента «Отличный результат», где ему досталась роль Роя. Затем были работы в кинолентах «Сестричество странствующих штанов», «Тройной форсаж. Токийский дрифт», «Маленькие Афины», «Один за деньги», «Убийство кота». На телевидении Леонардо Нам снялся в сериалах «Болотная тварь», «Историческое жаркое», «Кости», «Флеш», «Комната 104». В послужном списке есть и видеоклипы.