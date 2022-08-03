Тринадцатый рейс
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Тринадцатый рейс

Тринадцатый рейс (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

9.31960, Тринадцатый рейс
Мультфильм, Короткометражка9 мин12+

О фильме

Заяц Трусохвостик верит в приметы. В понедельник 13-го он летит самолeтом. Там ему снится сон, будто бы Медведь-пилот впал в зимнюю спячку, и самолeт вот-вот рухнет. Заяц спасает пассажиров. Проснувшись, он видит, что самолeт благополучно приземлился в — 13:00.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb