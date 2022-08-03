Заяц Трусохвостик верит в приметы. В понедельник 13-го он летит самолeтом. Там ему снится сон, будто бы Медведь-пилот впал в зимнюю спячку, и самолeт вот-вот рухнет. Заяц спасает пассажиров. Проснувшись, он видит, что самолeт благополучно приземлился в — 13:00.

