Тринадцатый рейс (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
9.31960, Тринадцатый рейс
Мультфильм, Короткометражка9 мин12+
О фильме
Заяц Трусохвостик верит в приметы. В понедельник 13-го он летит самолeтом. Там ему снится сон, будто бы Медведь-пилот впал в зимнюю спячку, и самолeт вот-вот рухнет. Заяц спасает пассажиров. Проснувшись, он видит, что самолeт благополучно приземлился в — 13:00.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb