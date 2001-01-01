Тринадцать привидений (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Thir13en Ghosts
Ужасы87 мин18+
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Сюжет
Современный ремейк классического ужастика 1960 года. Скромный учитель Артур Критикос переживает пожар в своем доме и очень своевременно получает в наследство от своего дядюшки Сайруса огромный особняк и кучу денег. Артур переезжает в новое жилище вместе с сыновьями и гувернанткой. Стеклянные стены дома расписаны загадочными письменами, а в подвале дома заточены привидения.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бек
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- АРАктёр
Алек
Робертс
- ДБАктёр
ДжейАр
Борн
- РДАктриса
Ра
Дигга
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- МХАктёр
Мэттью
Харрисон
- ДРАктёр
Джейкоб
Рапп
- НМСценарист
Нил
Маршал Стивенс
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ТЭСценарист
Тодд
Элкотт
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ТКПродюсер
Терри
Кастл
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ДГХудожница
Дженни
Галлетт
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- ГТОператор
Гейл
Тэттерсолл
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл