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Тринадцать привидений

Тринадцать привидений (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Thir13en Ghosts
Ужасы87 мин18+

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Сюжет

Современный ремейк классического ужастика 1960 года. Скромный учитель Артур Критикос переживает пожар в своем доме и очень своевременно получает в наследство от своего дядюшки Сайруса огромный особняк и кучу денег. Артур переезжает в новое жилище вместе с сыновьями и гувернанткой. Стеклянные стены дома расписаны загадочными письменами, а в подвале дома заточены привидения.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тринадцать привидений»

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