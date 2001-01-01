Тринадцать привидений (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Современный ремейк классического ужастика 1960 года. Скромный учитель Артур Критикос переживает пожар в своем доме и очень своевременно получает в наследство от своего дядюшки Сайруса огромный особняк и кучу денег. Артур переезжает в новое жилище вместе с сыновьями и гувернанткой. Стеклянные стены дома расписаны загадочными письменами, а в подвале дома заточены привидения.



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