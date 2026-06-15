Фильм Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Мультфильм, Приключения6+
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О фильме
Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причём, в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Екатерина
Салабай
- АМРежиссёр
Анна
Миронова
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- АБАктёр
Александр
Боярский
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КФСценарист
Константин
Феоктистов
- АБСценарист
Александр
Боярский
- ЕЧСценарист
Екатерина
Чудова
- ПМСценарист
Пётр
Мордвинцев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБКомпозитор
Александр
Боярский