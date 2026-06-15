Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Wink
Фильмы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3

Фильм Три богатыря. Ни дня без подвига 3

2026, Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Мультфильм, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причём, в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»