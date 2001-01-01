Тренировочный день (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый день работы новичка-полицейского Джейка Хойта. Ему попался многоопытный партнер Алонзо, коррумпированный полицейский-ветеран.



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