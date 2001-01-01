Тренировочный день (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Training Day
Боевики117 мин18+
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Сюжет
Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый день работы новичка-полицейского Джейка Хойта. Ему попался многоопытный партнер Алонзо, коррумпированный полицейский-ветеран.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Том
Беренджер
- Актёр
Харрис
Юлин
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ДДАктёр
Др.
Дре
- Актёр
Снуп
Догг
- МГАктриса
Мейси
Грэй
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДГПродюсер
Дэвис
Гуггенхайм
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- ММКомпозитор
Марк
Манчина