Тренировочный день
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Тренировочный день

Тренировочный день (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Training Day
Боевики117 мин18+

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Сюжет

Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый день работы новичка-полицейского Джейка Хойта. Ему попался многоопытный партнер Алонзо, коррумпированный полицейский-ветеран.

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренировочный день»

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