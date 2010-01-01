Трансформеры: Прайм. Переходящий приз (мультфильм, 2010) смотреть онлайн

Автоботы оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Они подружились с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю от десептиконов.



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