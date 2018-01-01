Биография

Американский топовый актер и сценарист Стивен Блум – калифорниец, родился в 1960 году, 29 апреля. Удивительно плодовитый в профессиональной деятельности, снялся в 257 кинолентах, явился автором 3 сценариев. Дело в том, что актер работает над озвучиванием голосов знаменитых персонажей кино и мультипликационных лент, компьютерных игр и анимэ. Фильмы Стивена Блума – героические и фэнтезийные, фантастические и исторические. Его голосом говорят герои Халка и Бэтмена, герои «Лиги справедливости» и мультсериала «Скуби-Ду». Актер озвучки был внесен, как самый активный киноактер, в Книгу рекордов Гиннеса в 2005 году. И такая оценка не только заслуживает уважения, но и характеризует личность. Интересная особенность, по своей непонятной прихоти, актер озвучивает исключительно отрицательных персонажей и злодеев. Работы актера выходят из мультипликации и компьютерной графики – совместный американо-казахский проект «Кочевник» 2005 года, роль шамана, паранаучная лента с мистическими элементами «Покрытое тайной» и озвучивание ролика в 4D, который является сопровождением в Музее мадам Тюссо в Лондоне и Нью-Йорке. Сценарии Стивена Блума к фильмам известны мало, только профессионалам, но, по их оценке, имеют большую художественную ценность. Актер продолжает работать по сей день и весьма интенсивно.