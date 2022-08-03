Транс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Джеймс МакЭвой и Венсан Кассель в захватывающем триллере о закоулках памяти.



Саймон — один из кураторов аукциона произведений искусства. Банда грабителей подкупает его, чтобы во время торгов украсть дорогую картину. План срабатывает, однако в последний момент воры решают избавиться от лишнего и пытаются убить Саймона. Удар по голове лишает его памяти, а преступников — картины, которую парень успел спрятать. Главарь банды пытается вытрясти правду, но Саймон не в состоянии вспомнить. Тогда грабители прибегают к услугам гипнотерапевта — все что угодно, чтобы добраться до утерянного богатства. Только вот психика — вещь неустойчивая, и их единственный ключ к разгадке теряется между реальностью и выдумкой...



Что на самом деле задумали преступники и кто из героев действительно на стороне добра? Смотреть фильм «Транс» можно онлайн на видеосервисе Wink.

