Транс (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джеймс МакЭвой и Венсан Кассель в захватывающем триллере о закоулках памяти.
Саймон — один из кураторов аукциона произведений искусства. Банда грабителей подкупает его, чтобы во время торгов украсть дорогую картину. План срабатывает, однако в последний момент воры решают избавиться от лишнего и пытаются убить Саймона. Удар по голове лишает его памяти, а преступников — картины, которую парень успел спрятать. Главарь банды пытается вытрясти правду, но Саймон не в состоянии вспомнить. Тогда грабители прибегают к услугам гипнотерапевта — все что угодно, чтобы добраться до утерянного богатства. Только вот психика — вещь неустойчивая, и их единственный ключ к разгадке теряется между реальностью и выдумкой...
Что на самом деле задумали преступники и кто из героев действительно на стороне добра? Смотреть фильм «Транс» можно онлайн на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Розарио
Доусон
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- МКАктёр
Мэттью
Кросс
- ВШАктёр
Вахаб
Шейх
- МПАктёр
Марк
Полтимор
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- СКАктёр
Саймон
Кунц
- МШАктёр
Майкл
Шеффер
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- ДЭСценарист
Джо
Эхирн
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- РСКомпозитор
Рик
Смит