Транс (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Trance
Триллер, Драма97 мин18+

О фильме

Джеймс МакЭвой и Венсан Кассель в захватывающем триллере о закоулках памяти.

Саймон — один из кураторов аукциона произведений искусства. Банда грабителей подкупает его, чтобы во время торгов украсть дорогую картину. План срабатывает, однако в последний момент воры решают избавиться от лишнего и пытаются убить Саймона. Удар по голове лишает его памяти, а преступников — картины, которую парень успел спрятать. Главарь банды пытается вытрясти правду, но Саймон не в состоянии вспомнить. Тогда грабители прибегают к услугам гипнотерапевта — все что угодно, чтобы добраться до утерянного богатства. Только вот психика — вещь неустойчивая, и их единственный ключ к разгадке теряется между реальностью и выдумкой...

Что на самом деле задумали преступники и кто из героев действительно на стороне добра? Смотреть фильм «Транс» можно онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

