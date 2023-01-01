Топор. 1945 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Война еще продолжается, как и путь Ивана Родина. Продолжение саги о приключениях казачьего офицера, пришедшего в Красную Армию через отшельничество и добровольное изгнание —фильм «Топор. 1945».



Иван Родин, проведший 17 лет в добровольном заточении, принимает решение с началом войны заступить на защиту Родины от фашистских захватчиков. Вместе с красноармейцами он уже прошел через множество опасных заданий с начала войны, и отношение к нему изменилось. И вот уже 1945 год: в Красной Армии ощущают близость победы. Только что было проведено успешное наступление в Восточной Пруссии, и разведрота пополняется молодыми бойцами. По приказу командования все молодые бойцы собираются в небольшом поместье, а Родин, вопреки своей воле, назначается командиром отряда. Его подопечные, исследуя территорию поместья, в одной из построек обнаруживают ящики, набитые украшениями и картинами. При беглом осмотре выясняется, что в этих ящиках содержится целое состояние важных для мировой культуры картин и предметов искусства. Владелец поместья, бывший немецкий офицер, говорит о том, что, вероятно, все эти драгоценности были оставлены подразделением СС, недавно занимавшим поместье до прибытия красноармейцев. Для наших героев это очень плохая новость: эсэсовцы про награбленное не забыли, и русским оставлять сокровища не намерены…



Чем закончится столкновение отряда Родина и нацистов? Сумеют ли красноармейцы защититься сами и защитить предметы искусства?



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