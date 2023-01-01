Топор. 1945 (фильм, 2023) смотреть онлайн
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О фильме
Война еще продолжается, как и путь Ивана Родина. Продолжение саги о приключениях казачьего офицера, пришедшего в Красную Армию через отшельничество и добровольное изгнание —фильм «Топор. 1945».
Иван Родин, проведший 17 лет в добровольном заточении, принимает решение с началом войны заступить на защиту Родины от фашистских захватчиков. Вместе с красноармейцами он уже прошел через множество опасных заданий с начала войны, и отношение к нему изменилось. И вот уже 1945 год: в Красной Армии ощущают близость победы. Только что было проведено успешное наступление в Восточной Пруссии, и разведрота пополняется молодыми бойцами. По приказу командования все молодые бойцы собираются в небольшом поместье, а Родин, вопреки своей воле, назначается командиром отряда. Его подопечные, исследуя территорию поместья, в одной из построек обнаруживают ящики, набитые украшениями и картинами. При беглом осмотре выясняется, что в этих ящиках содержится целое состояние важных для мировой культуры картин и предметов искусства. Владелец поместья, бывший немецкий офицер, говорит о том, что, вероятно, все эти драгоценности были оставлены подразделением СС, недавно занимавшим поместье до прибытия красноармейцев. Для наших героев это очень плохая новость: эсэсовцы про награбленное не забыли, и русским оставлять сокровища не намерены…
Чем закончится столкновение отряда Родина и нацистов? Сумеют ли красноармейцы защититься сами и защитить предметы искусства?
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
- ВОРежиссёр
Вадим
Островский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ГФАктёр
Гвидо
Фёрвайсер
- Актёр
Евгений
Санников
- ИЕАктёр
Иван
Ефремов
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- Актёр
Константин
Адаев
- ПОАктёр
Пауль
Орлянский
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- БЖАктриса
Божена
Жарина
- ПЛАктёр
Петр
Логачев
- СХАктёр
Серги
Хочолава
- ИВАктёр
Иван
Вальберг
- АЛАктёр
�Андрей
Лякишев
- ДЖАктёр
Дмитрий
Жигунов
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- ВОСценарист
Вадим
Островский
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ВЭПродюсер
Вадим
Эпштейн
- ООПродюсер
Ольга
Олимпиева
- АРХудожник
Андрей
Розин
- АЖОператор
Антон
Жабин
- АМКомпозитор
Александра
Магакян